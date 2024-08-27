Beşiktaş, Felix Uduokhai transferini resmen açıkladı!

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin Lugano takımıyla karşılaşacak olan ve bu maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer için de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Siyah - beyazlılar, Bundesliga ekibi Augsburg'un savunma oyuncusu Felix Uduokhai'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai’nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Augsburg kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Uduokhai’ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

UDUOKHAI KİMDİR?

Nijerya asıllı Alman vatandaşı olan Uduokhai, 9 Eylül 1997’de Almanya’da dünyaya geldi. Futbola 11 yaşında Erzgebirge Aue ile başlayan Uduokhai, ardından 1860 Münih ‘ingençlik akademisine katıldı.

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2016 yılında 19 yaşında iken Bundesliga 2’de 1860 Münih ile ilk maçına çıktı. Performansıyla kısa sürede Bundesliga 1 ekibi Wolfsburg’un dikkatini çekti ve 2017’de 1 milyon Euro’ya transfer edildi. 2017-18 sezonunda Wolfsburg’un ilk 10 Bundesliga maçından 9’unda oynadı ve hızlı bir şekilde ilerlemeye devam etti. Wolfsburg’daki ikinci sezonunda teknik direktör Bruno Labbadia tarafından kadroda düşünülmemesi üzerine kiralık olarak Augsburg’a gitti. Bir yıl sonra Augsburg tarafından 7 milyon Euro’ya satın alınan Uduokhai, Joachim Löw’ün teknki direktörlük döneminde Almanya A Milli Takımı’na çağrıldı.

OYUN STİLİ DAVID ALABA’YA BENZETİLİYOR

Sol ayaklı bir stoper olarak üst seviyelerde oynaması Felix Uduokhai’nin her zaman dünya çapındaki yıldız oyuncularla kıyaslanmasını sağladı. Bu isimlerin başında David Alaba geliyor. Hatta Uduokhai için ‘Alaba 2.0’ yakıştırmaları bile yapıldı. 8 yıllık profesyonel kariyerinde stoper, ön libero ve sol bek oynadı. Ancak asıl mevkisi her zaman stoper oldu. Geriden oyun kurma becerisi, sol ayağını çok iyi kullanması ve sahadaki rahatlığı Alaba ile karşılaştırılmasının en önemli sebeplerinden. 2022 yılında Newcastle United, Manchester United ve Napoli gibi kulüplerle adı anıldı ancak transferi gerçekleşmedi.

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ALMANYA ÜMiT MiLLi TAKIMI’NDA 6 MAÇ OYNADI

Felix Uduokhai’nin en güçlü özelliği 1.93 metrelik boyu ve güçlü fiziğiyle hava hakimiyetinin yüksek olması. Bu üstünlük sadece savunmayla sınırlı değil; duran top organizasyonlarında rakip ceza alanında tehlike yaratabiliyor. Augusburg’da en çok hava topu kazanan oyuncu olması da onun bu özelliğini belgeliyor. Steffan Kuntz, teknik direktörlüğü döneminde Almanya Ümit Milli Takımı’na çağırdığı Uduokhai’ye 6 maçta şans verdi.