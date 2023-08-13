Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü Aboubakar ve Muleka ile vuracak

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Beşiktaş, yarın oynayacağı Karagümrük maçına hazır. Teknik Direktör Şenol Güneş, dün sabah yapılan antrenman sonrası taktik çalışmalarında forvette Muleka ve Aboubakar ikilisini görevlendirdi. Cenk Tosun’un yokluğunda Aboubakar’ın ortaklığına Muleka’yı getiren Güneş ligin ilk haftasında Karagümrük karşısında çift forvetle mücadele edeceklerini belirtti.

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SKORLAR MOTiVE ETTi

Deneyimli teknik adam “Taraftarlarımıza bol gollü bir maç izlettirmek istiyoruz. Şu anda çok formdayız. Konferans Ligi’nde aldığımız olumlu skorlar bizi de motive etti. Muleka üstüne katarak oynuyor. Aboubakar daha usta ve taktisyen. Bu ikili Karagümrük karşısında etkili olacaktır”dedi.

2- Geçen sezon 32 resmi maçta 6 gol atan ve takımdaki geleceği belirsiz olan Jackson Muleka 3 maçta 2 golle yeni sezona fırtına gibi girdi.

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13- Vincent Aboubakar geçen sezon 16 maçta 13 gol atarak Beşiktaş’ı sırtlamıştı. Yıldız oyuncu bu sezona 3 maçta 2 golle başladı.