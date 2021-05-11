Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçında Necip Uysal çılgına döndü! Formasını yırttı ve...

Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli favorilerinden olan Beşiktaş 41. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ü ağırlarken, mücadelenin ilk yarısının sonunda dikkat çeken bir olay yaşandı.

İlk yarıyı 1-0 yenik tamamlayan siyah-beyazlılarda takım kaptanı Necip Uysal, alınan skora sinirlenerek soyunma odasına giderken formasını yırttı.

Soyunma odasına gitmeden takımı bir araya getiren tecrübeli oyuncu, tribünlerde yer alan taraftarlara doğru yöneldi ve desteklerinden ötürü teşekkür etti.

3 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ

Beşiktaş'ta Necip Uysal, 3 hafta sonra ilk 11'de görev yaptı.

Ligin 37. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor maçına 11'de başlayan Necip Uysal, sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor deplasmanında takımını yalnız bırakırken, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray karşılaşmalarında oyuna sonradan girdi.

N'KOUDOU KADRODA

Beşiktaş'ta son haftalardaki performansıyla dikkati çeken N'Koudou, bir haftalık aranın ardından kadroya döndü.

Atakaş Hatayspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından ilk yarıyı tamamlayamayan ve Galatasaray karşısında da forma giyemeyen N'Koudou, bir haftalık ara sonrasında formasına kavuştu.

TARAFTARLAR LOCADA

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmayı localardan izledi.

Karşılaşma öncesi boş olan localar, takımlar sahaya çıktıktan kısa süre sonra doldu. Siyah-beyazlı futbolseverler, tezahüratlarla takımlarını destekledi.