Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçında çok konuşulan karar! Caner Erkin'nün müdahalesi ve tepki...

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Beşiktaş ile Fatih Karagümrük'ün kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 3. hafta maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

BEŞİKTAŞ HIZLI BAŞLADI

Siyah-beyazlılar, maça tempolu başlarken 8. dakikada Weghorst'un vuruşunda top direkten dönerken 9. dakikada bu kez Muleka direğe takıldı.

ÇİZGİDEN ÇIKTI, PENALTI İTİRAZLARI

Karşılaşmanın 12. dakikasında ise Beşiktaş'ın seri gelişen atağında Caner Erkin topu çizgiden çıkardı.

Siyah-beyazlı oyuncular Caner'in topa elle müdahale ettiği yönünden hakem Arda Kardeşler'e itiraz ederken VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi.

KARDEŞLER, WEGHORST'A ANLATTI

Hakem Arda Kardeşler'in, Caner Erkin'in kolunun kapalı olduğunu Weghorst'a anlatması da ekranlara yansıdı.

SOSYAL MEDYADA FARKLI GÖRÜŞLER

Sosyal medyada pozisyonun kırmızı kart ve penaltıyla cezalandırılması yönünde paylaşımlar yer alırken hakemin kararının doğru bulanlar da oldu.

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PIRLO DEĞİŞİKLİĞE YETİŞEMEDİ

Kırmızı-siyahlılarda Beşiktaş'ın ilk dakikalarda üst üste atakları karşısında erken bir değişikliğe gitmeye hazırlandı. Teknik Direktör Andrea Pirlo, oyuna müdahale etmek için yedek kulübesinden Salih Dursun'u yanına çağırdığı sırada Siyah-beyazlılar, Weghorst ile bulduğu golle 1-0 öne geçti.

WEGHORST SİFTAH YAPTI

Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı golcü futbolcu Wout Weghorst, siyah-beyazlı formayla ilk resmi golünü Karagümrük karşısında kaydetti. Karagümrük önünde hücumda oyuna çok etkili başlayan ve ilk şutunda topu direkten dönen golcü futbolcu, dakikalar 17’yi gösterdiğinde ise takımını öne geçiren isim oldu. N’Koudou’nun pasında sağdan bindiren Rosier’in ortasında savunma arasında topa uçarak kafayı vuran Weghorst, Beşiktaş formasıyla ilk resmi golünü kaydederken tribünleri de coşturan isim oldu. Weghorst, geride kalan 2 lig maçında takımına 2 asistlik katkı sağlarken, ilk kez gol sevinci yaşadı

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