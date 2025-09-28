Beşiktaş farkını fark ettirecek!

Haberin Devamı

Göztepe yenilgisinin şokunu farklı Kayserispor zaferiyle unutturan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, Kocaelispor ve derbide Galatasaray ile oynayacakları maçların kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Hemen hemen her fırsatta takımın tam olarak hazır olmadığını belirten Yalçın camiaya verdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

TAKIMA GÜVENiM TAM

“2 hafta daha sabredin. Kocaeli ve Galatasaray ile yapacağımız maçlar gerçek performansımızı ortaya koyacak. Her 2 rakip de koşan, savaşan, mücadele eden takımlar. Farkımızı fark ettireceğiz. Takımıma inanıyor güveniyorum. Dinamik kadromuz var. Sistemsel taktik çalışmalarına ağırlık verdik. Kayseri’de eksiklerimize rağmen takım olarak eski savaşçı ruhumuzu geri getirdik. Amacımız bunu sezonun geri kalan kısmında üstüne koyarak devam ettirmek.”

