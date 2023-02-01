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Beşiktaş, Fabio Borini'ye talip oldu

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#Transfer#Fabio Borini#Beşiktaş
Beşiktaş, Fabio Boriniye talip oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 19:42

Beşiktaş, Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen Fabio Borini'ye talip oldu.

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Beşiktaş, Borini için Fatih Karagümrük ile görüşüyor. 

TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ün golcüsü Fabio Borini'ye talip oldu. Anlaşma sağlanması halinde Borini, Beşiktaş'a transfer olacak.

Hücumun her iki kanadında ve santrfor mevkisinde oynayabilen 31 yaşındaki Borini, Fatih Karagümrük'teki performansıyla göz doldurdu.

İtalyan oyuncu, kırmızı-siyahlılar bu sezon çıktığı 19 maçta 13 gol atıp, 7 de asist yaptı.

Chelsea, Liverpool, Roma ve Milan gibi Avrupa'nın önemli takımlarında da top koşturan Boroni, yarım sezon formasını giydiği Hellas Verona ile Eylül 2020 yılında yollarını ayırdı. Deneyimli oyuncu, Ocak 2021 ara transfer döneminde ise Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'e imza attı.

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#Transfer#Fabio Borini#Beşiktaş

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