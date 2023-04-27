Beşiktaş, Fabio Borini'nin transferi için harekete geçiyor!

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Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 27 maçta 19 gol ve 9 asistle müthi bir performans sergileyen Fabio Borini için Beşiktaş'ın transfer ısrarı devam ediyor.

Ara transfer döneminde de Borini ile ilgilenen Siyah-beyazlı kulüp, sezon sonu için girişimlerini hızlandırdı. Fanatik'in haberine göre Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sezo sonu bitecek olan 32 yaşındaki İtalyan yıldızın menajeriyle masaya oturacak olan Beşiktaş, 1 milyon euro imza ücreti teklif ederek transferi tamamlamak istiyor.

Fabio Borini, yıldızlaştığı Galatasaray maçının ardından transferiyle ilgili; "Ocak ayında da bazı takımlardan büyük bir teklif aldım. Gitme zamanının doğru olmadığını düşündüm. Sezon sonunda kontratım bitiyor. Haziran ayında menajerimle görüşüp neler yapabileceğimize bakacağız." diye konuşmuştu.

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