Beşiktaş-Eyüpspor maçının ardından Orkun Kökçü konuştu: Kendimi göstereceğim

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar, zorlu geçen 90 dakikadan üç puanla ayrılmayı başardı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Orkun Kökçü, hem takımın performansını hem de kendi fiziksel durumunu değerlendirdi.

Kökçü, "İyi başladığımızı düşünüyorum. Golü bulduk ama kolay bir şekilde beraberliği yakaladılar. Sonra zorlandık pozisyon yaratmakta ama sonunda Rafa'nın özelliği ile... Güzel bir gol attı. Çok mutluyuz. Daha iyi çalışmalı ve daha güçlü olmalıyız. Daha da kolay geçmesini istiyorduk bu maçın. Önümüze bakma zamanı. İnşallah daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

Fiziksel durumuyla ilgili de konuşan Kökçü, henüz tam kapasiteye ulaşmadığını ancak bu seviyeye çok yakın olduğunu vurguladı:

"Galibiyet için mutluyum. Daha iyi olabileceğimi düşünüyorum ve biliyorum. Tatil yapmadım ve ilk maçta yorgunluğum vardı. Hafif bir sakatlığım vardı o dönemde. Sakatlığı daha az hissediyorum artık. Yüzde yüze yakınım, beklentilerin çok yüksek olduğunu biliyorum. En iyi şekilde hazırlanmam lazım. Beklenti yüksek ve daha iyi performans göstereceğime eminim. Kendim için sabırlı olmam lazım. Yüzde yüz olduğumda kendimi göstereceğim."

Beşiktaş'ın Nijeryalı orta sahası Wilfried Ndidi de, sahalarında Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ATMOSFER HARİKAYDI"

Nijeryalı futbolcu, takımın ortaya koyduğu mücadeleye ve taraftar desteğine vurgu yaparak, "Atmosfer harikaydı. Taraftarımızın desteği itici güç oldu. Maç 1-1'ken takım ruhu gösterdik ve ikinci gol için elimizden geleni yaptık. Güzel bir gün oldu, harika hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÖNDEKİ OYUNCULARIN KALİTESİYLE İŞİM KOLAYLAŞTI"

Ndidi ayrıca teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in kendisinden beklentilerine değinerek, "Hocamızın benden ne istediğini biliyorum. Öndeki oyuncuların kalitesiyle işim kolaylaştı. Ön alan baskısı yaptık, hocamızın istediği şekilde oynayınca işler bizim için daha iyi oluyor." dedi.

OYUNDAN ÇIKMASI VE SAKATLIĞI

"Ciddi bir durum değil. Maç içerisindeki bir kramptı. 60-70 gibi kramp girebilir diye düşünüyordum. Her sezonun ilk maçlarında bu tarz durumlar yaşanabilir ama ciddi bir durum değil."