Beşiktaş-Eyüpspor maçını yazdılar: Hayal kurduruyor!

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Beşiktaş, Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Eyüpspor'u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Vaclav Cerny'nin ilk yarıda attığı golle rakibini mağlup eden Beşiktaş, bu sezon oynadığı 5. resmi maçını da kazandı.

HÜRRİYET YAZARLARI BEŞİKTAŞ'I DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet spor yazarlarından Güntekin Onay ve Mehmet Ayan, siyah beyazlıların galibiyetini yorumladı.

GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ DOĞRU YOLDA!

Siyah-beyazlılar bir 'teknik direktör takımı olma' yolunda ilerliyor.

Beşiktaş, Eyüpspor karşısında harika bir ilk yarı oynadı. İtaliano’nun takımı stoperleri rakip kaleye 40 metre mesafeye çıkartıp alanı çok iyi daralttı ve top kaybettikten sonra yaptığı baskıyla kısa sürede geri kazandı. Orta alanda Salih Özcan ve Olaitan müthiş bir enerjiyle rakip orta sahalara adeta nefes aldırmıyor. Ayrıca İtalyan teknik adam kanat beklerini sürekli öne çıkartıp içe sokarak orta sahada sayısal üstünlük kuruyor. Rıdvan dün bu görevi başarıyla yerine getirdi. Taylan’ın ise çıkış zamanlamalarını ayarlayamadığını gördük.

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TAKIM OYUNU VAR

Beşiktaş, İtaliano yönetiminde yüksek oyun disiplini ile oynamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllara göre en büyük fark bu. Bir teknik direktör takımı olma yolunda hızla ilerliyor Beşiktaş. Saha içinde bireysellik değil takım oyunu var, yardımlaşma var ancak tek eksik gol ve pozisyon sayısı artmalı. Dün 2’nci yarıda temposu düşen bir Beşiktaş vardı. Bireysel olarak sahanın en iyisi hiç tartışmasız Olaitan idi. Top kazanıyor, baskı yapıyor, orta sahanın her yerinde var ve her şeyin ötesinde asist yapıyor. Olaitan’ın bu sezon resmi maçlarda 3’üncü şık asistini yaptı ve 2’si Cerny’e. Çek kanat oyuncusu da 2 maçtır çok etkili, pozisyone giriyor gol atıyor.

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TROSSARD GÜÇLENMELi

Dün ilk kez 11’de başlayan Trossard çok zeki bir oyuncu ancak fizik gücü henüz yeterli değil, süre aldıkça kendini bulacaktır. Beşiktaş’ta geçtiğimiz maçlarda beklentileri karşılayamayan Oh’un yerine dün Semih ilk 11’de başladı ancak genç santrfor da istenilen düzeyde değildi. Beşiktaş’ın zorluk derecesi yüksek maçlar başlamadan Vlahoviç’e kavuşmaya ve Trossard’ı güçlendirmeye ihtiyacı var. Aksi takdirde her ne kadar takım oyununu övsek de daha güçlü rakiplere karşı hücumda çok zorlanabilir. Dün savunmanın merkezinde ilk kez beraber oynayan Agbadou ve Djalo’nun uyum içinde hareket ettiğini gördük. Zaman zaman da bu stoperlerden biri sürekli öne çıkıp oyuna katıldı. Beşiktaş, doğru yolda.. 5 maçta kalesinde hiç gol görmedi, İtaliano artık skoru arttıracak formüllere de yönelmeli.

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MEHMET AYAN: BU BEŞİKTAŞ HAYAL KURDURUR!

Orkun'un liderliği, Olaitan'ın yükselişi, Cerny'nin yükselttiği aidiyetine Vlahovic'i ilave ettiğimizde...

Eyüpspor onbirinde geçen sezondan kalan oyuncu sayısı 3 idi. Bu tip takımlar doğal olarak ilk milli araya kadar lige hazırlık maçı muamelesi yaparlar. Kulübün kurumsal yapısından kaynaklı olarak tenceresinde pişirip kapağında yemesi de olağan karşılanmalı. Dolayısıyla istim üzerindeki Beşiktaş’ın galibiyeti şaşırtıcı olmamalıydı.

Hocanın derin rotasyon kararının Eyüp’ün durumundan kaynaklı olduğunu sanmıyorum. Muhtemelen yorgunluklar üzerinden PERŞEMBE PLANI yaptı. Salih-Orkun-Olaitan orta sahasını bozmayı düşünmemesinin semeresini de oyunun güzelliği, planın işlerliği ile aldı. Önceki teknik direktörün kemendini sık hisseden Cerny de takımın parçası gibi hissedince kendini... Takım iyi hücum edebiliyordu artık. İşin tekniği doyurucu, taktiği izlenesiydi. Ötesinde temposu hayran bırakan cinstendi. Rakip her ne kadar topu kapıp hızla çıkma gibi klasik bir taktik benimsese de izin vermiyordu Beşiktaş tüm hatlarıyla. Rakipten topu kazanma süresi kısaldıkça kısalıyordu. Eyüp’ün direncini yükselteceği dakikalarda gelen harika gol de iyi oyunu taçlandırdı.

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GALiBiYET DOĞAL SONUÇTU

İkinci yarıda deplasman ekibi doğal reaksiyon ortaya koysa da gücü yetemezdi Beşiktaş’a. 68’deki kırmızı kart ile umutları azaldı zaten. Tribün desteği, yedek kulübesi gücü ve dominant oyunu ile siyah-beyazlıların galibiyete uzanması doğal sonuçtu. Orkun’un liderliği, Olaitan’ın önlenemez yükselişi, Cerny’nin yükselttiği aidiyetine tribündeki Vlahoviç’i ilave ettiğimizde.

BEŞİKTAŞ HAYAL KURDURUYOR

ALTERNATiFLERi DE GÜZEL

Tek forvet oynandığında OH’un 2, Semih’in 3. alternatif olacağı, Nijerya milli takımı kaptanı Ndidi’nin yedek kaldığı, Monaco’dan transfer Ouattara’nın Rıdvan’a rakip olacağı, Fakılı’nın Trossard’ın yedeği olduğu, Rashica’nın adının anılmadığı, Taylan’ın Dünya Kupası oynamış Murillo’yu rahat bırakmayacağı Beşiktaş, alternatifleriyle de güzel bu sezon..

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NECiP’TEKi GÖZYAŞLARI

Müjdat Yetkiner, Rıza Çalımbay, Bülent Korkmaz gibi... Başka takım formasını giymeyi tercih etmemiş bir efsane NECİP... Aynı çatıda geçen 22 KOCA YIL... Emeğin, saygının, aidiyetin, geçmişin, geleneğin temsilcisi... Beşiktaş’ı diğer camialardan ayıran kodların baş timsali... Tanıma şerefine nail olduğum kardeşim. Ona saygı duymak, emeklerine hürmet etmek, ülke sporu adına varlığına şükretmek için Beşiktaş’ı tutmaya gerek yok. Emeğin en yüce değer olduğunu cem etmişseniz içinizde Necip’i anlayabilir, yaptıklarını değerlendirebilirsiniz. Sanırım Serdal Adalı, son kadro dışı kararını istemeyerek onadı. Adalı, Necip’e (zannımca hiç zedelenmemiş) itibarını dün harika bir veda töreni ile iade etti. Kaptan, onu son dönemde dışarıda bırakan “kaptanları” kadar önemli oyuncu olmayabilir. Ancak değerli oyuncuydu. Şimdi sıra o değeri önce Beşiktaş, sonra Türk futbolu için üretime geçirme zamanı. Dün dünle beraber gitti Necip’im... Şimdi yeni şeyler söylemek vaktidir.