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Beşiktaş – Eyüpspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig'de 6. hafta mücadelesi!

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Beşiktaş – Eyüpspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Süper Ligde 6. hafta mücadelesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 09:56

Trendyol Süper Lig’in 6. Haftasında Beşiktaş evinde Eyüpspor’u konuk ediyor. Bu sezon ligde ilk puan kaybını geçen hafta Trabzonspor karşısında yaşayan Beşiktaş, bugün konuk edeceği Eyüpspor’u yenerek moral bulmak istiyor. Siyah-beyazlılar, 4 maçta 10 puanla haftaya 4. sırada girerken, Eyüpspor 5 karşılaşmada 9 puan topladı. Tüpraş Stadı’nda başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Peki, Beşiktaş – Eyüpspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Süper Lig’de 6. hafta karşılaşmaları ekranlara geliyor. Beşiktaş – Eyüpspor karşılaşması da bu hafta sonunun en dikkat çekici karşılaşmaları arasında yer alıyor. Bu sezon ligde ilk puan kaybını geçen hafta Trabzonspor karşısında yaşayan Beşiktaş, bugün Tüpraş Stadı’nda Eyüpspor’u konuk edecek. Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.

BEŞİKTAŞ – EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’de bu akşam Beşiktaş evinde Eyüpspor’u konuk ediyor. Zorbay Küçük’ün yöneteceği Beşiktaş – Eyüpspor maçı saat 20:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla 3. sırada girdi. Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı haftada hanesine 3 puan yazdırarak avantaj elde etmeye çalışacak.

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Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı. Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.

 

 

 

 

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