Beşiktaş Evinde, Real Madrid Deplasmanda Favori, Bodrum FK Çıkışını Sürdürme Peşinde! İşte Misli’de Günün En Çok Oynanan Maçları

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Beşiktaş – Kayserispor: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet’’ seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Beşiktaş – Kayserispor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %60’ı karşılaşmayı ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Tutmaz Tahminler’in Tercihi: Ev Sahibi 1.5 Üst

Beşiktaş ligde 3 haftadır kazanıyor. Kayserispor da son haftalarda formda fakat oyun olarak bana ışık vermiyor. Beşiktaş futbolcuları gününde olursa ev sahibi takım en az 2 gol atar diyorum. Elbette Kayserispor küme düşme potasında olduğu için artık maçlara ekstra motivasyonla çıkacaktır ama burası da Beşiktaş deplasmanı. Buradan puan almak kolay değil.

Real Betis – Real Madrid: Maç Sonucu 2

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçenekleri bulunan günün öne çıkan maçlarından Real Betis – Real Madrid karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %73’ü bu karşılaşmada Real Madrid galibiyetini tercih ediyor.

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Misli Yazarı Aykut Aydın’ın Tercihi: Maç Sonucu 2

İki takımda da önemli eksikler olmasına rağmen Betis’in eksiklerinin takım adına daha kritik olduğunu düşünüyorum. Lo Celso ile Antony’nin olmadığı Betis sadece Isco’nun sihrine kalıyor. Real Madrid, Bellingham’ın yokluğunu diğer yıldızlarıyla kapatabilir. Tercihim Real Madrid bu maçı zor da olsa kazanır şeklinde.

Adana Demirspor – Bodrum FK: Maç Sonucu 2

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Adana Demirspor – Bodrum FK mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %80’i tercihini konuk takımdan yana kullanıyor.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Tercihi: Maç Sonucu 2

Jose Morais göreve geldi, Bodrum'un çehresi değişti. Ligde 3 maçta topladıkları 7 puan var. Gol de yemediler. Kupada da tur atladılar. Orada da kaleyi kapatmayı başardılar. Adana Demirspor'un ligde kaybedecek bir şeyi yok. Kadroları zayıf, güçleri kısıtlı ancak bir şekilde skor üretiyorlar hatta sürpriz işlere de imza atıyorlar! Yine de Bodrum kazanır diyorum.

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