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Beşiktaş evinde kazandı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Basketbol#Türk Telekom
Beşiktaş evinde kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 18:22

Basketbol Süper Ligi Asım Pars sezonunda 15’inci haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Türk Telekom’u 96-88 mağlup etti.

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Basketbol Süper Ligi Asım Pars sezonunda 15’inci haftasında Beşiktaş, Türk Telekom’u evinde ağırladı.

Haftaya 9 galibiyet 5 beraberlikle 5’inci sırada giren siyah beyazlılar karşılıklı basketlerle dengeli giden ilk periyodu 28-31 geride kapadı. 2’nci periyotta daha etkili bir oyun sergileyen ev sahibi ekip devreyi 57-50 önde kapadı. 3’üncü periyodu 80-72 önde kapatan Beşiktaş, maçtan da 96-88 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Olivier Hanlan’ın Türk Telekom adına bulduğu 24 sayısı ise galibiyet için yeterli olmadı.

SALON: BJK Fibabanka Spor KompleksiHAKEMLER: Yener Yılmaz, Polat Parlak, Özge Şentürk Bayraktar

BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Needham 15,Berk Uğurlu 16, Sleva 8, Terry 16, Martin 7, Morgan 13, Mathews 10, Allman 8Kerem Konan 3,Yiğit Arslan

TÜRK TELEKOM: Smith 16, Brown 19, Alexander 10, Bess 5,Berkan Durmaz 7,Hanlan 23, Makoundou 3, Melih Tunca 2, Bruhnke 3, Mahir Ağva, İsmet Akpınar

1’İNCİ PERİYOT:28-31

DEVRE: 57-50

3’ÜNCÜ PERİYOT: 80-72

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5 FAUL: Kenneth Smith (Türk Telekom)

 

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#Beşiktaş#Basketbol#Türk Telekom

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