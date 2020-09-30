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Voleybol
Haber Giriş: 30.09.2020 - 01:02 | Son Güncelleme:

Beşiktaş evinde kaybetti

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Beşiktaş evinde kaybetti
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 6. hafta karşılaşmasında Karayolları, Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Beşiktaş: 1 - Karayolları: 3
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Çevik, İbrahim Acar
Beşiktaş: Ezgi Derin Taşdemir, Sude Pehlivan, Seray Altay, Seda Aslanyürek, Sinem Yıldız, Ezgi Dilik (Erce Kasapoğlu, Rida Erlalelitepe, Göknur Silen, Deniz Hakyemez)
Karayolları: Ezgi Akyaldız, Nur Hanife Özaydınlı, Burcu Tutku Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Havili (Gülçin Doğan, Ezgi Kezban Kara, Abbott, Kübra Kegan)
Setler: 19-25, 22-25, 25-22, 23-25
Süre: 124 dakika (28, 32, 33, 31)

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