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Beşiktaş, evinde Bahçeşehir Koleji'ne mağlup!

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#Basketbol Süper Ligi#Beşiktaş#Bahçeşehir Koleji
Beşiktaş, evinde Bahçeşehir Kolejine mağlup
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 00:03

Beşiktaş, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Bahçeşehir Koleji'ne 100-96 mağlup oldu.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Beşiktaş'ı 100-96 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 5'te 5 yapan Bahçeşehir Koleji, liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı takım ise 3. yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Uğur Akyıldız

Bahçeşehir Koleji: Flynn 13, Reed 18, Williams 11, Ponitka 15, Cavanaugh 10, Avramovic 3, İsmet Akpınar 6, Inglis 16, Kenan Sipahi 6, Mitrovic 2

Beşiktaş: Berk Uğurlu 5, Nowell 21, Brown 8, Omoruyi 15, Zizic 11, Walker 15, DeJulius 7, Morgan, Metecan Birsen 6, Wilbekin 8

1. Periyot: 31-24

Devre: 52-50

3. Periyot: 71-71

Beş faulle çıkan: 39.50 Brown (Beşiktaş)

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#Basketbol Süper Ligi#Beşiktaş#Bahçeşehir Koleji

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