Beşiktaş evde, F.Bahçe deplasmanda rakipsiz
Lider Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
İç sahanın en başarılı takımı Kartal pazar günü Kadıköy’den uzakta gümbür gümbür giden Kanarya’yı konuk edecek.
iÇLER-DIŞLAR SAVAŞI
34- Vodafone Park’ta oynadığı maçlarda bu sezon 34 puan toplayan Beşiktaş bu alanda Süper Lig’in zirvesinde yer alıyor.
35- İç sahanın aksine deplasmanda daha başarılı olan F.Bahçe topladığı 35 puanla rakipsiz...
7 MAÇTIR YENiLMiYORLAR
7- Bu sezon ilk kez üst üste 6 maçını da kazanan Beşiktaş yenilmezliğini de 7 maça çıkardı.
7- Fenerbahçe deplasmanda oynadığı son 7 maçı kaybetmezken, 6 galibiyet 1 beraberlik aldı.
iSTANBUL’UN EFENDiSi
18- Beşiktaş bu sezon İstanbul takımlarına karşı ligde 6’da 6 yaptı.
FENERBAHÇE 8 PUAN YiTiRDi
8- F.Bahçe 7 maçta İstanbul ekiplerinden 13 puan aldı. 8 puan G.Saray ve Beşiktaş’a takıldı.
KARTAL’IN KRALLARI
12- Ghezzal ligin asist kralı. Aboubakar (15) ile Larin (14) krallıkta Boupendza’yı (18) takipte.
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