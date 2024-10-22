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Beşiktaş, EuroCup’ta 3. galibiyetini aldı

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#Beşiktaş#Eurocup#Basketbol
Beşiktaş, EuroCup’ta 3. galibiyetini aldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 22:34

BKT Avrupa Kupası A Grubu 5. haftasında Beşiktaş Fibabanka, İspanyol ekibi Joventut Badalona'yı 82-76 mağlup etti.

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SALON: Beşiktaş Fibabanka Spor KompleksiHAKEMLER: Ilija Belosevic, Mario Majkic, Luka KardumBEŞİKTAŞ: Needham 7, Sleva 7, Mathews 11, Allman 16, Terry 10, Martin 10, Berk Uğurlu 2, Morgan 10, Kerem Konan, Yiğit Arslan 9JOVENTUT: Busquets, Gates 13, Dotson 15, Van Der Vuurst 3, Hanga, Tomic 17, Robertson 4, Pustovyi 16, Kraag 5, Ribas, Vives 3 1’İNCİ PERİYOT: 21-20

İLK YARI: 42-41

3’ÜNCÜ PERİYOT: 58-54

BKT Avrupa Kupası A Grubu 5. haftasında Beşiktaş Fibabanka, İspanyol ekibi Joventut Badalona takımı ile karşılaştı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk periyodu dengeli bir skorla tamamlandı: 21-20. Yine denk bir mücadeleye sahne olan karşılaşmanın 2’inci periyodu da 1 sayı farkla Beşiktaş lehine sonuçlandı: 42-41. Beşiktaş’ın 58-54 önde tamamladığı 3’üncü periyodun ardından büyük bir mücadeleye sahne olan son periyotta da üstünlüğünü korumayı başaran Beşiktaş maçtan da galip ayrılmayı başardı: 82-76

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Böylece Beşiktaş EuroCup’ta oynadığı 5’inci maçta 3’üncü galibiyetini alırken siyah-beyazlıların gruptaki önemli rakiplerinden Joventut ise 2 galibiyette kaldı.

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#Beşiktaş#Eurocup#Basketbol

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