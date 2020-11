Beşiktaş Esports ile yollarını ayıran Originem, XSET ile anlaştı

Dünyanın en başarılı kadın espor takımlarından biri olarak bilinen Originem, Counter-Strike rekabetçi sahnesinde kadın ve erkek uçurumunu kapatmak için XSET ile anlaşma imzaladı.

Originem, 2021'in başında Kuzey Amerikalı organizasyon XSET'e dâhil oluyor. 2020 yılının başlarında Beşiktaş Esports ile yollarını ayıran takım, o zamandan beri herhangi bir organizasyonla çalışmıyordu. Bağımsız olarak Ambush Invitational, DreamHack Showdown Summer ve Galaxy Racer Invitational’a katılan takım, kadınlar için düzenlenen turnuvaların hepsinde şampiyonluk kazandı. Julia "⁠juliano⁠" Kiran’ın kaptanlığını yaptığı takım bu anlaşmayla birlikte artık XSET’in bir takımı olarak espor sahnesinde yer almaya devam edecek.

XSET’in bünyesine katılan takım, Kuzey Amerika’ya gidecek ve burada çok daha yüksek mertebeli karma turnuvalarda da mücadele edecek.



Anastasia "⁠kr4sylya⁠" Khlobystina, Dexerto’ya yaptığı açıklamada “Erkeklerin de yer aldığı turnuvalara katılarak bu işte iyi olduğumuzu ve erkek takımlarıyla da boy ölçüşecek güçte olduğumuzu kanıtlamayı umuyoruz” dedi.



Takımın XSET formalarıyla çıkacağı ilk maç DreamHack Open December olacak.

XSET enters the CSGO competitive scene with an all-female championship winning squad!



