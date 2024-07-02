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Beşiktaş, eski yıldızı Talisca için harekete geçti! Bonservisi...

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#Transfer#Anderson Talisca#Beşiktaş
Beşiktaş, eski yıldızı Talisca için harekete geçti Bonservisi...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 07:00

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, transferde de büyük oynuyor!

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Beşiktaş, eski futbolcusu Anderson Talisca’yı yeniden renklerine bağlamak için temaslarını sıklaştırdı.

Suudi Arabistan’dan ayrılmak isteyen tecrübeli oyuncunun Al Nassr Kulübü ile 2026’ya kadar sözleşmesi var.

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Üç yıl önce Talisca’yı Çin’in Evergrande takımından 8 milyon Euro’ya alan Al Nassr’ın Sambacı’ya 13 milyon Euro değer biçtiği belirtildi.

Kartal, Suudi kulübü ile anlaşırsa, Talisca’yı imzaya getirecek.

Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan ekibi ile çıktığı 25 maçta 25 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

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#Transfer#Anderson Talisca#Beşiktaş

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