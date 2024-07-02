Beşiktaş, eski yıldızı Talisca için harekete geçti! Bonservisi...

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Beşiktaş, eski futbolcusu Anderson Talisca’yı yeniden renklerine bağlamak için temaslarını sıklaştırdı.

Suudi Arabistan’dan ayrılmak isteyen tecrübeli oyuncunun Al Nassr Kulübü ile 2026’ya kadar sözleşmesi var.

Üç yıl önce Talisca’yı Çin’in Evergrande takımından 8 milyon Euro’ya alan Al Nassr’ın Sambacı’ya 13 milyon Euro değer biçtiği belirtildi.

Kartal, Suudi kulübü ile anlaşırsa, Talisca’yı imzaya getirecek.

Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan ekibi ile çıktığı 25 maçta 25 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.