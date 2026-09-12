Beşiktaş-Erzurumspor maçı sonrası itiraf: Acımasız olma yolunda!

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Erzurumspor FK'yi konuk etti.

Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 3-0 kazandı.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Beşiktaş, Emirhan Topçu'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, 27. Leandro Trossard'ın attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 81. dakikada İlhan Fakılı, Siyah-Beyazlılar adına farkı 3'e çıkaran golü attı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Beşiktaş oldu.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3., toplamda ise 4. galibiyetini alan Beşiktaş, 12 puana yükselerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligde 3. mağlubiyetini alan Erzurumspor FK ise 4 puanda kaldı ve 15. sırada konumlandı.

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Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Erzurumspor FK ise Samsunspor'u konuk edecek.

Öte yandan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 17 Eylül Perşembe günü Marsilya'yı konuk edecek.

HÜRRİYET YAZARLARI DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet spor yazarları, Beşiktaş'ın 3-0'lık galibiyetini yorumladı.

FIRAT AYDINUS: ITALIANO, BEŞİKTAŞ'A TAKIM RUHU AŞILAMIŞ!

Dünkü Erzurumspor maçının siyah-beyazlı takım adına en önemli mesaj şu:

Beşiktaş maça çok baskılı başladı ve bütün hatlarıyla Erzurumspor’un kalesine yüklendi. Kanatları oldukça etkili kullandı, dikine oynadı. Mücadele gücü ve iştahı oldukça yüksekti.

Derbi galibiyetlerinin ardından bu tür maçlar her zaman tehlikelidir. Çünkü motivasyon düşebilir. Ancak dün Beşiktaş buna izin vermedi. Erzurumspor, ilk yarıda yaklaşık 5-6 dakikalık bir bölümde Beşiktaş’a karşılık verebildi. Ancak siyah beyazlılar önce Emirhan Topçu ile duran toptan golü buldu. Ardından Leandro Trossard’ın Arsenal’de attığı golleri hatırlatan çok şık bir gol geldi. Böylelikle Beşiktaş devreyi 2-0 önde kapattı.

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ORKUN’UN GEREKSiZ ISRARI

İki takım arasındaki güç farkı çok netti. Erzurumspor’un daha önceki maçlarında da gördük; bu takımın ligde kalabilmesi için devre arasında ciddi takviyelere ihtiyacı var. Beşiktaş adına ilk yarının tek olumsuzluğu Orkun’un gördüğü sarı karttı.

Orkun Kökçü bu gereksiz kartları görmek konusunda biraz fazla ısrarcı.

Hakemlerle kurduğu iletişimi zaman zaman gereğinden fazla uzatıyor. Orkun’un buna dikkat etmesi gerekiyor.

İkinci yarıda da Beşiktaş’ın iştahı ve arzusu devam etti. Bulduğu pozisyonlarda Ertuğrul başarılıydı. Fakat farkın daha da açılmasını engelleyemedi ve kalesinde üç gol gördü.

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HERKES TEK YÜREK OLMUŞ

Bence Erzurumspor maçının Beşiktaş adına en önemli mesajı şuydu:

Teknik direktör Vincenzo İtaliano, cezalılarıyla, sakatlarıyla, yedekleriyle, ilk 11’iyle ve sonradan oyuna girenleriyle bir takım oluşturmuş. Daha önemlisi, Beşiktaş’a takım ruhunu aşılamış. Dün sahada bunun izlerini net şekilde gördük.

BİR PENALTI ATLANDI, İLK GOLÜN İPTALİ HATALIYDI

Hakem Gürcan Hasova 90 dakika boyuca inişli çıkışı bir yönetim sergiledi. Bazı müdahaleleri devam ettirip oyuna tempo kazandırırken bazen de çok basit müdahalelere düdükler çalarak kendine ters düştü. Belki skor itibariyle çok konuşulmayacak ama majör pozisyonlarda gerek kendisinin gerek ise VAR’ın müdahalesiyle verdiği kararlar hatalıydı.

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45+1. dakikada Erzurum ceza alanındaki Mustafa-Oh mücadelesinin birinci bölümünde karşılıklı çekme var. Oh çekme işlemini bırakıp topa odaklandığında Mustafa’nın hiç topla alakası yok ve çekmeye ısrarla devam ediyor. Penaltı verilmesi gerekiyordu ama Gürcan Hasova pozisyonu VAR’a bıraktı, VAR da bizlere!

ÇİPLİ TOP OLSAYDI...

51. dakikada Beşiktaş’ın iptal edilen ilk golünden önce görüntülere göre top Agbadou’nun göğsüne geliyor. Hatta top temas ettiğinde formadaki hareket bizi bunu net gösteriyor. Sanırım izlediği açı VAR’ı yanılttı ve Hasova’yı çağırdı. Hasova da monitörde izledikten sonra inanmaya inanmaya golü iptal etti. Halbuki çipli top olsa; iş basit şekilde çözülürdü.

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55. dakikada Beşiktaş’ın sayılmayan ikinci golünden önceki Cerny-Mujakic mücadelesine çalınan faul düdüğüne gelince... Maçta öyle müdahaleleri oynatıp akışına bıraktı ki, bunlarla karşılaştırıldığında basit değil çok çok basit kaldı!

GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ, ACIMASIZ BİR TAKIM OLMA YOLUNDA!

Kartal, iç sahada bu tip rakipler karşısında daha çok galibiyet alır.

Beşiktaş için Erzurumspor gibi mütevazı bir rakip karşısında farklı kazanmak doğal bir sonuç. Ancak şunu vurgulamak lazım ki siyah beyazlıların maç boyunca göstermiş olduğu kazanma arzusu, oyun disiplini ve ciddiyet son derece olumlu. Tempo, pres ve akıcı oyun; farklı ofansif varyasyonlar, kanat beklerinin sürekli aktif olması Beşiktaş açısından değerli.

Vincenzo İtaliano’nun takımı her geçen hafta daha da ileriye gidiyor. Açıkçası Beşiktaş hem toplu oyunda hem de top rakipteyken şu anda ligin en iyi takımı konumunda. Orkun Kökçü, Junior Olaitan ve Salih Özcan orta alandaki rollerini paylaşırken, saha parselizasyonunu da kusursuz yapıyor.

Orkun Kökçü, topu ayağından çabuk çıkartan ve hızlı düşünen bir futbolcu. Bu özelliği onu farklı kılıyor.

Junior Olaitan her maç daha da olgunlaşırken, enerjisinin yanına yüksek pas kalitesini de ekleyince farklı bir seviyeye ulaştı. Salih Özcan bir defansif orta saha nasıl oynamalı adeta ders veriyor. Dün gerek Amir Murillo, gerekse de Kassoum Ouattara tam da İtaliano’nun talep ettiği kanat beki rollerini gerek sağ iç-sol iç pozisyonunda gerekse de çizgilerde çok iyi oynadılar. Emmanuel Agbadou ve Emirhan Topçu’nun da uyumlu ve hatasız olduklarını gördük.

TROSSARD TARAFTARLARI MEST ETTi

Vaclav Cerny yine etkiliydi. 1 asisti ve 1 golü hakem kararlarına takıldı, 2 de akan oyunda pozisyonu vardı. Dün Beşiktaş adına sahanın en iyisi Leandro Trossard ilk golünü attı, atakları organize etti, 1 golü tartışmalı şekilde iptal oldu. Oyun zekası ve tekniği ile orta alanda savunma yardımıyla adeta tribündeki taraftarı mest etti. Beşiktaş’ta taşlar yerine oturdu. Dusan Vlahovic’in yokluğunda da farklı kazanabilmek değerli.

Çorum ve dünkü Erzurumspor maçları şunu gösterdi ki Beşiktaş, bu iştahıyla, temposuyla kaliteyi de birleştirince iç sahada bu tip rakipler karşısında bu tip galibiyetleri daha fazla alacak.