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Beşiktaş Ernest Poku ile anlaşma sağladı! İstanbul'a geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Ernest Poku#Transfer
Beşiktaş Ernest Poku ile anlaşma sağladı İstanbula geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 16:35

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sağ kanat için sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların Leverkusen forması giyen Ernest Poku ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

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Beşiktaş'ın Bayer Leverkusen'in Hollandalı oyuncusu Ernest Poku için anlaşma sağladığı öne sürüldü.

İSTANBUL'A GELİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen Ernest Poku ile sözlü anlaşmaya vardı. Leverkusen de transfere onay verdi.

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Yarın sağlık kontrolü için İstanbul’a gelecek olan kanat oyuncusu için, kulüpler arasında satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması yapıldı.

Beşiktaş Ernest Poku ile anlaşma sağladı İstanbula geliyor

Romano ayrıca Beşiktaş'ın Juventus forması giyen Fabio Miretti'nin transferini bitirmeye hazırlandığını belirtti. Siyah-beyazlıların, Miretti için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini masaya koyduğu ifade edildi. Oyuncu cephesinden ilk olumlu yanıt gelirken, görüşmelerin son aşamaya geldiği kaydedildi.

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Kicker'da yer alan habere göre ise Beşiktaş Poku'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Poku'nun maliyeti kiralama bedeli ve gelecek yıl ödenecek zorunlu satın alma ücretiyle birlikte 25 milyon euroya kadar çıkacak.

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#Beşiktaş#Ernest Poku#Transfer

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