Beşiktaş Ernest Poku ile anlaşma sağladı! İstanbul'a geliyor

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Beşiktaş'ın Bayer Leverkusen'in Hollandalı oyuncusu Ernest Poku için anlaşma sağladığı öne sürüldü.
İSTANBUL'A GELİYOR
Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen Ernest Poku ile sözlü anlaşmaya vardı. Leverkusen de transfere onay verdi.
Yarın sağlık kontrolü için İstanbul’a gelecek olan kanat oyuncusu için, kulüpler arasında satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması yapıldı.
Romano ayrıca Beşiktaş'ın Juventus forması giyen Fabio Miretti'nin transferini bitirmeye hazırlandığını belirtti. Siyah-beyazlıların, Miretti için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini masaya koyduğu ifade edildi. Oyuncu cephesinden ilk olumlu yanıt gelirken, görüşmelerin son aşamaya geldiği kaydedildi.
Kicker'da yer alan habere göre ise Beşiktaş Poku'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Poku'nun maliyeti kiralama bedeli ve gelecek yıl ödenecek zorunlu satın alma ücretiyle birlikte 25 milyon euroya kadar çıkacak.
🚨🚨 Ernest Poku Beşiktaş'ta!— Spor Arena (@sporarena) August 25, 2026
🤝 Siyah-Beyazlılar 22 yaşındaki kanat oyuncusunu Bayer Leverkusen'den satın alma opsiyonlu kiralıyor.
✈️ Poku, yarın İstanbul'a uçarak sağlık kontrollerinden geçecek.
(Fabrizio Romano) pic.twitter.com/4GSsMfYMK8