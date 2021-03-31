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Basketbol
AA
Haber Giriş: 31.03.2021 - 22:13 | Son Güncelleme:

Beşiktaş erkek basketbol takımında 8 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!

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Beşiktaş erkek basketbol takımında 8 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!

Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımında 8 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "ING Basketbol Süper Ligi’nin 27. haftasında oynayacağımız Bahçeşehir Koleji maçı öncesi rutin Kovid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde; dört A Takım sporcumuzda, iki A Takımımızla antrenmanlara çıkan altyapı sporcumuzda ve teknik ekibimizde bulunan 2 kişide pozitif bulguya rastlanmıştır." denildi.

Açıklamada, pozitif sonuç verenleri tedavi, takip ve izolasyonlarının ilgili protokoller gereğince başladığı belirtildi.

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