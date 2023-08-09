Beşiktaş, Eric Bailly ile anlaşmaya vardı! Manchester United...

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Stoper hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta gözler İngiltere'ye çevrilmişti. Son olarak gündemine Eric Bailly'yi alan Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerinde büyük mesafe kat etti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Eric Bailly ile 2.25 milyon eurodan 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Fildişi Sahilli futbolcu, kulübü Manchester United ile sözleşmesini feshetmek için görüşecek. Bailly'nin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Villareal'den Manchester United’a 36 milyon euro bedelle transfer olan Eric Bailly özellikle yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenilen performansa ulaşamadı.

Oynadığı 6 sezonda 113 maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 1 gollük katkı üretti. Geçen sezon Fransız temsilcisi Marsilya formasını terleten Bailly, 23 maçta sahaya çıktı.

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