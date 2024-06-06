Beşiktaş Emlakjet, Pınar Karşıyaka'dan Kelan Martin'in peşinde

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Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu 4. sırada tamamlarken, play-off yarı final etabında Anadolu Efes'e elenerek sezonu noktalayan Pınar Karşıyaka'da transfer hareketliliği başladı.

İzmir ekibinde ilk olarak Furkan Haltalı, takımdan ayrılarak Bahçeşehir Koleji’ne imza atarken, şimdi de Kelan Martin’in Beşiktaş’a gideceği ifade edildi.

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İstanbul ekibinin oyuncuyu kadrosuna katmayı çok istediği öğrenilirken, ABD’li oyuncunun da Beşiktaş’ta forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi.

Pınar Karşıyaka ile bu sezon Basketbol Süper Ligi’nde 35 müsabakaya çıkan Martin, bu süreçte maç başına 13,3 sayı, 4,5 ribaund ve 1,9 asistlik ortalama yakaladı.