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Beşiktaş Emlakjet, Galatasaray Nef'i devirdi

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#Beşiktaş Emlakjet#Galatasaray Nef#Basketbol
Beşiktaş Emlakjet, Galatasaray Nefi devirdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 22:51

Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş Emlakjet sahasında ağırladığı Galatasaray Nef'i 85-78 mağlup etti.

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Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş Emlakjet sahasında ağırladığı Galatasaray Nef'i 85-78 mağlup etti. Beşiktaş Emlakjet bu maçın ardından 5 galibiyete ulaştı. Galatasaray Nef ise 12. mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Akatlar

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Göksun Öz

Beşiktaş Emlakjet: Freeman 18, Burak Yıldızlı 8, Jackson 13, Usher 14, Sokolowski 7, Egemen Güven 11, Kerem Konan, Okben Ulubay 5, Whitehead 5, Samet Yiğit 4

Galatasaray Nef: Russel 17, Ennis 21, Sadık Emir Kabaca 15, Göksenin Köksal 7, Caloiaro 9, Muhaymin Mustafa 2, Mahir Ağva, McGee 5, Ristic 2

1. PERİYOT: 19-17

DEVRE 34-37

3. PERİYOT: 67-57

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#Beşiktaş Emlakjet#Galatasaray Nef#Basketbol

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