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Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Play-off yarı final 3. maçı canlı yayın bilgisi)

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Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda (Play-off yarı final 3. maçı canlı yayın bilgisi)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 12:02

2023-2024 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe, play-off yarı final üçüncü maçında Beşiktaş Emlakjet’e konuk oluyor. Fenerbahçe, serinin üçüncü karşılaşmasını kazanması durumunda adını finale yazdıracak. Peki, Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Play-off yarı final 3. maçı Beşiktaş Emlakjet Fenerbahçe Beko canlı yayın bilgisi...

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Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko maçı bugün voleybol tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko eşleşmesinin galibi finalde Karşıyaka - Anadolu Efes eşleşmesinin kazananıyla oynayacak. BJK Emlakjet Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın canlı yayın detayları belli oldu. Peki, Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Emlakjet Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ EMLAKJET - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

BJK Emlakjet - Fenerbahçe Beko maçı 3 Haziran Pazartesi saat 20.30’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe parkeden galibiyetle ayrılması durumunda finale yükselmeye hak kazanacak.

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