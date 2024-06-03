Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Play-off yarı final 3. maçı canlı yayın bilgisi)

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Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko maçı bugün voleybol tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko eşleşmesinin galibi finalde Karşıyaka - Anadolu Efes eşleşmesinin kazananıyla oynayacak. BJK Emlakjet Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın canlı yayın detayları belli oldu. Peki, Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Emlakjet Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ EMLAKJET - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
BJK Emlakjet - Fenerbahçe Beko maçı 3 Haziran Pazartesi saat 20.30’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe parkeden galibiyetle ayrılması durumunda finale yükselmeye hak kazanacak.