Beşiktaş eksiklere aldırmadı, Başakşehir'i yıktı

Welinton, Vida, Rosier ve N'Sakala'nın olmadığı defans hattında Dorukhan ve Rıdvan ile son 15 günde sadece 2 idman yapan ve hastalıktan yeni kurtulan Necip'e şans veren Sergen Yalçın, karşılaşmanın ilk yarısında uyguladığı baskıcı ve alan bırakmayan taktiğiyle skor avantajını yakaladı. Başakşehir'i sahasına hapseden ve çıkmasına izin vermeyen siyah beyazlılar, ikinci devrede 3-0'dan sonra 2 gol yemesine rağmen çok önemli bir maçtan 3 puanla ayrılmasını bildi.

Başakşehir maçında siyah beyazlılar tempolu ve iyi bir futbolu takım halinde oynasa da öne çıkan isimler oldu.

ATIBA İÇİN YAZILMAYAN ÖVGÜ KALMAYACAK

Siyah beyazlıların yaşlanmayan oyuncusu olan Atiba Hutchinson için artık yazılmayan övgü haberi pek kalmadı gibi ve yeni cümlelerle yazılmaya da devam edilecek.

37 yaşında olan Kanadalı oyuncu yaşı ilerledikçe futboluyla daha da büyüyor ve takımı sırtlamaya devam ediyor. 6.5 sezon defansif orta saha bölgesinde oynayan Atiba, Sergen Yalçın'ın gelmesinden sonra 8-10 karışımı ve hücuma dönük bir futbol oynamaya başladı. Artık ceza sahasında çok sık gördüğümüz Atiba, bu kez de asistleri ve golleriyle taraftarı ve spor kamuoyunu büyülemeye devam ediyor. Bu sezon 2 golü ve 3 asisti olan Atiba atılan 13 golün 5'ine doğrudan katkı verdi.

LARIN KENDİNİ BULDU

Kiralık gönderilmesi düşünülen ancak Aboubakar haricinde santrfor transferi yapılamamasıyla biraz da mecburiyetten takımda kalan Cyle Larin, attığı gollerle takıma hayat vermeye devam ediyor. Süper Lig'de 8 maça çıkan Larin attığı 5 golle takımın en skorer futbolcusu durumunda. Larin ve Atiba'nın 8 maçta atılan 13 golün 10'unda imzası var ve bu 10 puan demek.

EN İSABETLİ TRANSFER JOSEF DE SOUZA

Josef de Souza için Beşiktaş'ın bu sezonki en isabetli transferi demek yanlış olmaz. Orta sahada adeta bir dinamo görevi gören Josef, bu sayede Atiba'nın da ofansif yönde oynamasını sağlıyor. Sergen Yalçın'ın sisteminde çok önemli bir görevi olan Josef, defans ve hücum arasında mükemmel bir koordinasyon sağlıyor ve Medipol Başakşehir maçında da en etkili futbolculardan biriydi.

NECİP UYSAL TAM BİR PROFESYONEL

Covid-19 olduktan sonra 14 gün evinde kalan ve Başakşehir maçına sadece 2 idmanla çıkan Necip'in profesyonelliği takdir topladı.

Beşiktaş'a altyapıdan orta saha olarak gelen ve birkaç sezondur stoper - sağ bek olarak oynayan Necip, teteneği sınırlı olmasına rağmen bu açığını her zaman yüzde 100'ünü sahaya koyarak kapattı ve takımın en hırslı futbolcusu oldu. Necip Uysal, Başakşehir maçında övgüyü hak eden futbolculardan oldu.

İĞNE İLE OYNAYAN UTKU'YA ALKIŞ

Hafta içinde adelesinde sakatlık olan ve oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olan Utku Yuvakuran, 2 gol yemesine rağmen yaptığı kurtarışlarla galibiyette çok önemli bir rol üstlendi. İğne ile oynayan genç kaleci, Sergen Yalçın'ın güvenini boşa çıkarmadı.

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