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Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’u ağırlıyor! Bronckhorst'un muhtemel 11'i belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Eintracht Frankfurt#Avrupa Ligi
Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’u ağırlıyor Bronckhorstun muhtemel 11i belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 07:00

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt’u ağırlayacak.

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UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmaları bugün oynanacak.

G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş da aynı gün sahaya çıkacak. Yepyeni bir formatla düzenlenen ‘Kupa 2’de ekiplerimiz toplam 36 takım arasında ilk 8’e girerek adlarını doğrudan bir üst tura yazdırmak istiyor.

Fenerbahçe ile aynı saatte Beşiktaş, Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt’u konuk edecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00’de başlayacak. TRT 1’den canlı yayınlanacak müsabakayı İskoç John Beaton yönetecek.

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İki takım, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax’a 4-0 yenilen ve bugün taraftarının gönlünü almak isteyen Beşiktaş’ta sakat olan El Musrati bugün forma giyemeyecek. Organizasyonda 2 (1980, 2022) şampiyonluğu bulunan Eintracht ise ilk hafta maçında Viktoria Plzen ile 3-3 berabere kaldı.

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Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’u ağırlıyor Bronckhorstun muhtemel 11i belli oldu

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#Beşiktaş#Eintracht Frankfurt#Avrupa Ligi

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