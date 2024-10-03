Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’u ağırlıyor! Bronckhorst'un muhtemel 11'i belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmaları bugün oynanacak.

G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş da aynı gün sahaya çıkacak. Yepyeni bir formatla düzenlenen ‘Kupa 2’de ekiplerimiz toplam 36 takım arasında ilk 8’e girerek adlarını doğrudan bir üst tura yazdırmak istiyor.

Fenerbahçe ile aynı saatte Beşiktaş, Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt’u konuk edecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00’de başlayacak. TRT 1’den canlı yayınlanacak müsabakayı İskoç John Beaton yönetecek.

İki takım, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax’a 4-0 yenilen ve bugün taraftarının gönlünü almak isteyen Beşiktaş’ta sakat olan El Musrati bugün forma giyemeyecek. Organizasyonda 2 (1980, 2022) şampiyonluğu bulunan Eintracht ise ilk hafta maçında Viktoria Plzen ile 3-3 berabere kaldı.

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