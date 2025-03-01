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Beşiktaş Eduard Graf’ı resmen açıkladı

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#Beşiktaş#Eduard Graf#Serdal Adalı
Beşiktaş Eduard Graf’ı resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 17:45

Beşiktaş, Eduard Graf’ın Futbol Teknik ve Scouting Direktörlüğüne getirildiğini resmen duyurdu.

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Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada göre siyah beyazlıların futbol teknik ve scouting direktörü resmen Eduard Graf oldu.

Siyah beyazlıların konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde;

“Kulübümüzün Futbol Teknik ve Scouting Direktörlüğüne Borussia Dortmund kulübünde 12 sene boyunca Şef Scout olarak görev yapan Eduard Graf getirilmiştir.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Başkanımız Serdal Adalı ile bir araya gelen Eduard Graf, sözleşme imzalayarak görevine başlamıştır.

Başkanımız Serdal Adalı, Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eduard Graf’a başarılar diledi.”

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#Beşiktaş#Eduard Graf#Serdal Adalı

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