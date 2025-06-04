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Beşiktaş, Dusan Alimpijevic'in sözleşmesini uzattı!

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#Beşiktaş#Erkek Basketbol#Dusan Alimpijevic
Beşiktaş, Dusan Alimpijevicin sözleşmesini uzattı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 16:59

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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Beşiktaş'ta Başantrenör Dusan Alimpijevic'in sözleşmesi 2 yıl uzatıldı. 

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Siyah-beyazlı kulüpten "Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile yola devam" başlığıyla yapılan açıklamada, "Beşiktaş Fibabanka Takımımıza katıldığı günden bu yana camiamızın sevgisini kazanmış olan ve birlikte önemli başarılar kazanacağımıza inanmış olduğumuz başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Dusan Alimpijevic'e yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

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#Beşiktaş#Erkek Basketbol#Dusan Alimpijevic

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