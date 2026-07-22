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Beşiktaş, Dünya Kupası'nın parlayan yıldızı için düğmeye bastı! Bonservis bedeli belli oldu

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#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Gustavo Puerta
Beşiktaş, Dünya Kupasının parlayan yıldızı için düğmeye bastı Bonservis bedeli belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 15:23

Yaz transfer döneminde orta saha hattına en az 2 takviye daha yapmak isteyen Beşiktaş, Dünya Kupası'nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine toplayan Kolombiyalı oyuncu Gustavo Puerta için harekete geçti. İşte detaylar...

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Yaz transfer döneminde kadrosunu Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Salih Özcan, İlhan Fakılı ve Leandro Trossard gibi isimlerle güçlendiren Beşiktaş, orta saha bölgesine 2 takviye daha yapmayı planlıyor.

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-beyazlılar, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

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Fussball Europa'nın haberine göre; Beşiktaş, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Gustavo Puerta'nın transfer şartlarını öğrenmek için kulübü Racing Santander ile temasa geçti.

Beşiktaş, Dünya Kupasının parlayan yıldızı için düğmeye bastı Bonservis bedeli belli oldu

20 MİLYON EURO İSTEDİLER

İspanyol kulübü ise Beşiktaş'a 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için yaklaşık 20 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ettikleri bilgisini iletti.

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Beşiktaş, Dünya Kupasının parlayan yıldızı için düğmeye bastı Bonservis bedeli belli oldu

LEVERKUSEN YÜZDE 50 PAY ALACAK

Racing Santander, geçtiğimiz yaz 3.5 milyon euro karşılığında Leverkusen'den transfer ettiği Puerta'nın sonraki satışından Alman kulübüne yüzde 50 pay verecek.

Beşiktaş, Dünya Kupasının parlayan yıldızı için düğmeye bastı Bonservis bedeli belli oldu

TEK İSTEYEN BEŞİKTAŞ DEĞİL

2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takımı'nın oynadığı tüm maçlara ilk 11'de başlayan ve sahada kaldığı 470 dakikada 1 de asist üreten Puerta, sergilediği performansla birçok takımı peşine taktı.

23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Beşiktaş'ın yanı sıra Eintracht Frankfurt, Porto, Lazio, Roma, Bologna ve Atalanta gibi kulüplerin de ilgilendiği belirtildi.

Beşiktaş, Dünya Kupasının parlayan yıldızı için düğmeye bastı Bonservis bedeli belli oldu

KARİYERİ

Kariyerine Bogota FC'de başlayan Puerta sonrasında Leverkusen, Nürnberg, Hull City ve Racing Santander formalarını giydi.

Geçtiğimiz sezon Racing formasıyla 33 maçta 3 gol - 1 asist üreten Puerta, takımının şampiyon olarak La Liga'ya yükselmesinde önemli pay sahibi olmuştu.

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#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Gustavo Puerta

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