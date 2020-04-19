Beşiktaş Dostlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

İsmail Er / Spor Arena | Beşiktaş'ta 300 kadar üyenin oluşturduğu Beşiktaş Dostları Derneği önceki gün Cumhurbaşkanlığının yardım kampanyasına 1903 TL ile katılarak destek verdi.



Dernek başkanı Bülent Deriş ve yönetimi, para yardımının dışında ürün paket desteği vereceklerini de açıkladı.