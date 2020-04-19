MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş Dostlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
GeriFutbol Beşiktaş Dostlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 19.04.2020 - 13:54,Son Güncelleme:

Beşiktaş Dostlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş Dostlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ta 300 kadar üyenin oluşturduğu Beşiktaş Dostları Derneği önceki gün Cumhurbaşkanlığının yardım kampanyasına 1903 TL ile katılarak destek verdi.

İsmail Er / Spor Arena | Beşiktaş'ta 300 kadar üyenin oluşturduğu Beşiktaş Dostları Derneği önceki gün Cumhurbaşkanlığının yardım kampanyasına 1903 TL ile katılarak destek verdi.

Dernek başkanı Bülent Deriş ve yönetimi, para yardımının dışında ürün paket desteği vereceklerini de açıkladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle