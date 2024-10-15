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Beşiktaş, dört günlük iznin ardından topbaşı yaptı

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#Beşiktaş#Süper Lig#Konyaspor
Beşiktaş, dört günlük iznin ardından topbaşı yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 13:51

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından başladı.

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dört günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşuları, pas çalışması ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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#Beşiktaş#Süper Lig#Konyaspor

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