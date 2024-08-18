Beşiktaş, Dolmabahçe'de Alex yönetimindeki Antalyaspor'u konuk edecek! Muhtemel 11'ler, iddaa oranları...

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BEŞİKTAŞ

Süper Kupa'da Galatasaray'a 5 atan Beşiktaş, Süper Lig'in açılışını da Samsun deplasmanında 2-0'la yaptı.

Samsunspor maçında sakatlanıp kenara gelen Gabriel Paulista iyi durumda; ilk 11'deki yerini koruyacak.

Arthur Masuaku ailevi gerekçelerle kulüpten izin alıp ülkesine gitti, sol bekte Emirhan Topçu'yu izleyeceğiz.

Orta alan ve hücumdaki oyuncuların, düzenin bozulması beklenmiyor.

Kanatlarda Semih Kılıçsoy ve Milot Rashica devam edecek. En ileride Ciro Immobile, arkasında Rafa Silva oynayacak.

Orta ikilide "Gedson Fernandes & Al-Musrati" forma giyecek.

ANTALYASPOR

Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor ise Göztepe ile golsüz berabere kalmıştı.

Brezilyalı teknik adam takımı 3-4-3 gibi sahaya sürdü.

Orta sahanın kanatlarında Erdoğan Yeşilyurt (sağ) ve Güray Vural'a (sol) görev verdi. Savunma üçlüsünü "Thalisson, Veysel Sarı & Amar Gerxhaliu" şeklinde oluşturdu.

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Akdeniz ekibinde Bünyamın Balcı sakat. Erdoğan'ı sağ kanat (bekte) izlemeye devam edeceğiz.

Hücumun solunda Moussa Djenepo, sağında Sam Larsson veya Sander van de Streek forma giyecek.

Hafta arasında kadroya Adolfo Gaich (kiralık) eklendi. Arjantinli golcünün ilk 11'de oynaması beklenmiyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- 21. yüzyılda Nevio Scala (2000-01) ve Slaven Bilic (2013-14) dışında, Beşiktaş'la çıktığı ilk 2 lig maçını kazanan başka bir yabancı TD yok!

- İki takım arasındaki son 4 resmi maçın tamamında "karşılıklı gol" izledik. (4/4 2.5 ÜST)

- Maçın hakemi Mehmet Türkmen, sezonun açılışını "Bodrum FK-Gaziantep FK" karşılaşmasıyla yapmıştı. (3 sarı kart - 1 kırmızı kart)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

%70'lik kesim sezona fırtına gibi giren siyah-beyazlı ekibin Dolmabahçe'de 3 puanı alacağını düşünüyor...

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%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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