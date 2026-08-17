Beşiktaş, Dodi Lukébakio için vites yükseltti!

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Yeni sezona iddialı bir kadroyla giren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

LUKEBAKIO HAMLESİ

A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Benfica forması giyen Dodi Lukébakio'yu kadrosuna katmak için Portekiz ekibiyle temaslarını hızlandırdı.

Siyah-beyazlı yönetimin, Belçikalı sağ kanat oyuncusunun transferini satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gerçekleştirmek istediği belirtildi.

ITALIANO DA İSTİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun da Lukébakio'yu kadrosunda görmek istediği ve bu talebini yönetime ilettiği aktarıldı.

BENFICA'NIN TERCİHİ BONSERVİSİYLE SATMAK

Benfica'nın ise oyuncuyla yollarını ayırması halinde önceliğinin Lukébakio'yu bonservisiyle elden çıkarmak olduğu ifade edildi.

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BU HAFTA NETLEŞMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan haber bu hafta içerisinde söz konusu görüşmelerin daha da net bir şekilde sonuçlanmasının beklediği yazıldı.

PERFORMANSI

28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıktı. 1351 dakika sahada kalan Belçikalı, 2 gol - 5 asitlik skor katkısı sağladı.