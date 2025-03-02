Beşiktaş Divan Kurulunda şoke eden sözler: 'Çılgınca işler yapılmış savcılığa başvurduk!'

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, eski başkan Hasan Arat döneminde yapılan yanlışlar nedeniyle kulübün borcunun son bir yılda yüzde 75 arttığını söyledi. Divan kurulu toplantısında konuşan Adalı, “Tarihimizin en zor koşullarında görevi aldık. Her yerde kaos ve çok başlılık vardı. İş akışları bozulmuştu. Tüm alanlarda çılgınca harcamalar yapılmış. İç denetim ekibimiz, tüm bu konuları açığa çıkarmak için çalışıyor” dedi. Adalı, şöyle devam etti:

"Fahiş bedelli ihalesiz alımlar var"

31 Aralık 2024 itibarıyla Beşiktaşımızın borcu 15.1 milyar TL’yi aşmış durumda. Bir yıl önce 8.6 milyar TL olarak açıklanan borç önceki yönetim tarafından yüzde 75 artırılmıştır. Ayrıca önümüzdeki 3 yıl gelirlerimizin neredeyse tamamı kullanılmış. Yalnızca kendi dönemlerini değil, Beşiktaş’ın geleceğini de ipotek altına almışlar. Fahiş bedelli ve ihalesiz alımlar var. En çok dikkat çeken iki nokta, stat ışıklandırmaları ve çatı membran yenilemeleri. Denetim kurulu ve iç denetim ekibinin hazırladığı dosyaları, savcılığa teslim ettik.

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"Bilgi işletim sistemi kullanılamadı"

Savcılığa aktardığımız diğer konu, Bilgi Teknolojileri departmanıyla ilgili. Kulübün bilişim sistemine saldırı olmuş, 20 gün e-posta sistemi kapalı kalmış. Bazı evraklar kayıtlardan silinmiş. Bilgi işletim sistemi kullanılmaz hale getirilmiş. Belgeleri savcılığa teslim ettik. Ahmet Nur Çebi’nin de isteğiyle, kendisinin başkan olduğu 4 yılı da denetleyeceğiz Beşiktaş’ın tek bir kuruşunu çalanı görürsek, yargı yoluna gitmekten imtina etmeyiz.

CEPTEN 20 MiLYON EURO ÖDEDiK

Serdal Adalı, “Futbol takımının istediğimiz seviyeye gelmesi için 3 transfer dönemine ihtiyacımız var. Mayıs ayına kadar Bankalar Birliği’nden çıkacağız. Geldiğimiz günden bugüne kadar arkadaşlarımla kendi cebimizden 20 milyon Euro ödeme yaptık. Mayısa kadar 15 milyon Euro daha ödeyeceğiz” diye konuştu.

‘BiR DAHA BURADAN iÇERi GiREMEZ’ DEDi, BEN GELDiM, SEN NEREDESiN

Beşiktaş eski başkanı Ahmet Nur Çebi, divan kurulunda yaptığı konuşmada halefi Hasan Arat’a yönelik sert açıklamalar yaptı:

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Son mali kurulumuzda Hasan Arat ‘Bir daha buradan içeri giremeyecekler’ dediğinde ‘Ben buraya her zaman gelirim’ dedim, bugün kendisi yok. Bu benim için gurur kaynağı.

Ben geldiğimde borç 576 milyon dolar, giderken 287 milyon dolardı. Şimdi yine 587 milyon dolar. Bunu ancak o (Hasan Arat) başarırdı.

Çankırı bozkırlarından yaptırdığı arazi tahsislerini, Güneş Enerjisi Çiftliği diye anlattı. Palavracı!

Serdar Saatçı 40 milyon eder dedi, 2.5 milyon Euro’ya Trabzonspor’a gitti. Geri niye almadın?

Fikret Orman ‘Hasan Arat’a dokundurtmam’ diyor. Vay be! Dokundurtmaz tabii, biri tencere biri kapak.

ARAT YENiDEN EOC YÖNETiMiNDE

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçildi. Frankfurt’ta yapılan genel kurulda 2027 İstanbul Avrupa Oyunları kapsamında yönetime doğal üye olarak alınan Arat, bu görevine 2029 yılına dek devam edecek.

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