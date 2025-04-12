Beşiktaş Divan Kurulu'nda ortalık karıştı! Hasan Arat'a yumruklu saldırı!

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Beşiktaş’ın 2025 yılı 1’inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştiriliyor. Eski başkanlardan Hasan Arat’ın konuşmasını gerçekleştirdiği sırada salonda sesler yükseldi.

Seslerin yükselmesinin ardından Arat konuşmasına devam ederken, gerginlik daha da yükseldi.

Arat, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’ün araya girmesiyle bu kez Yamantürk ile gerginlik yaşadı. Yamantürk'ün Arat'ı elleriyle ittiği görülürken daha sonra salondan birisi gelerek Hasan Arat’a yumruk attı.

Ortalığın karışmasının ardından olağan divan kurulu toplantısı tatil edildi.

OLAYLAR SONRASI ARAT'TAN İLK AÇIKLAMA

Divan Kurulu'nda çıkan olaylar sonrası konuşan Hasan Arat şu ifadeleri kullandı:

Yaşananları söylemedim, kulübümü rencide etmedim. Tahammül edemiyorlar. Neden biliyor musunuz? Süleyman ağabey için parasını vereyim Fenerbahçe'ye gitsin diyen bir Divan Başkanı var. Tarih onları yargılayacak. Yaşananlardan camiam adına üzgünüm.

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BEŞİKTAŞ'I BİR YERE GÖTÜRMEZ

Buraya geldiğim için mutluyum ama bugün yaşananlar ailemi, taraftarı üzmüştür. Hiç merak etmesinler, kartal hiçbir şeyden korkmaz. Ben bu işten vazgeçmem. Bu medeniyet, Beşiktaş'ı hiçbir yere götürmez.

BU İFTİRALAR OYUNUDUR

Aynı şeyi Serdal Adalı'ya yaparlar. 'Bugün bana yapılanlara sessiz kalırsan, aynı iş sana yapılır' dedim Adalı'ya. Buna sessiz kalınmaması lazım. Burada bir oyun oynanıyor. Bu iftiralar oyundur. Bir tane belgeyle ortaya çıktı. Beni kovalayacakmış, senin boyun yetmez beni kovalamaya! Korumalarıyla bana saldırtmayı maharet biliyor. Bunlar hukuk önünde cezasını görecek.

İSTİFA ETMELİDİR, BEŞİKTAŞ'A YAKIŞMIYOR

Tevfik Yamantürk, derhal Divan başkanlığından istifa etmelidir. Beşiktaş'ı bu duruma düşüren bir Divan Başkan'ı Beşiktaş'a yakışmıyor. Paranla pulunla zenginliğinle ahkam kesemezsin. İnsanların üstünde tahakkümde bulunamazsın. Aynı şeyi Serdal Adalı'ya yapacaklar.

ARKADAN SALDIRDI, KALLEŞ

Tevfik Yamantürk bana küfretti. Korumalarını ayarlamış. Bana kimse teketek gelemez! Bana arkadan saldırdılar. Arkadan saldırana ne denir, 'kalleş' denir Adana'da. Kalleş denir. Beşiktaş, bu kalleşlikleri unutması lazım. Kalleş insan! Öyle çıkıyor ahkam kesiyor. Hodri meydan deyince dayanamadılar!

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BEŞİKTAŞ'I ÜZDÜLER

Haydi herkes ortaya çıksın. Bana darbe işlemez. Onlar benle uğraşamazlar. Allah'a çok şükür bir şeyim yok. (Elinizde kan var) Olabilir, oradaki şeyden dolayı olabilir. Bunlar gelir geçer. Burada Beşiktaş'ı üzdüler. Bunlar aynı şeyi zamanında Süleyman Ağabey'e yaptılar ve altılılar diye anılırlar. Aynı numaraları Süleyman Ağabey'e yaptılar. Bu utançla yaşayacaklar. Benim adım miras olarak yeter, onların paraları yetmez! Bütün her şeyi anlatacaktım. Ben istifa ettikten 1 ay öncesi ve sonrasını anlatacaktım. Serdal Bey'e basın dursun mu, durmasın mı dedim. O cesareti olan insan der bunu. Üzgünüm ama bu makamı derhal terk etmesi lazım. Beşiktaş'ı bu duruma düşürmeye kimsenin hakkı yok