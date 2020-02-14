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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.02.2020 - 10:00,Son Güncelleme:/

Beşiktaş Divan Kurulu toplantısı ne zaman?

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Beşiktaş Divan Kurulu toplantısı ne zaman?

Beşiktaş Kulübünde 2020 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda saat 10.30'da başlayacak toplantıda, denetim kurulunun raporları açıklanacak ve yönetim kurulunun çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılacak.

Güncel konuların da görüşüleceği toplantıda, 2019 yılı itibarıyla kulüp üyeliğinde 25 yılını doldurarak divan kuruluna katılan üyelere mazbata verilecek.

Beşiktaş Divan Kurulu toplantısı ne zaman

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