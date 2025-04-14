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Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı ile ilgili soruşturma başlatıldı!

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#Beşiktaş#Süper Lig#Divan Kurulu
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı ile ilgili soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 21:32

Beşiktaş Kulübü, 12 Nisan Cumartesi günü yapılan olaylı 2025 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı hakkında disiplin kurulunun soruşturma başlattığını açıkladı.

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Beşiktaş Kulübü'nün 12 Nisan Cumartesi günü İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu'nda gerçekleştirdiği 2025 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, olaylar nedeniyle iptal edildi.

Yaşananlardan dolayı bugün akşam saatlerinde siyah-beyazlı kulüpten açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Divan Kurulumuzun 2025 Yılı 1. Olağan Toplantısı’nda, kulübümüzün kültürü ve değerleriyle hiçbir şekilde bağdaşmayan ve camiamızın her bir ferdini derinden üzen olayla ilgili olarak Disiplin Kurulumuz tarafından soruşturma başlatılmıştır. Disiplin Kurulumuzun soruşturması kapsamında söz konusu olaya dair kamera görüntüleri detaylıca incelenerek olayda dahli bulunan kişiler hakkında tüzüğümüzün hükümlerine göre yapılacak işlemlerle ilgili gelişmeler iletişim kanallarımızdan camiamızla ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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#Beşiktaş#Süper Lig#Divan Kurulu

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