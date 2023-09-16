Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: Kulübü Arap veya Rus zenginler mi yönetsin istiyoruz?

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Beşiktaş’ın 2023 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde yapıldı. Toplantıda konuşan Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Kulübün gidişatı ile ilgili kaygılarını dile getirerek, "Divan yönetimini bize teslim ettiğiniz günden itibaren her divan öncesi Başkan Ahmet Nur Çebi ile oturup istişarelerimizi yaparız. Bir senelik aranın ardından bu geleneği yine devam ettirdik. Kendisi bizlere icraatlarını ve gelecek dönem planlarını anlattı. Biz de kendisine beklentilerimizi ve izlenecek yol konusunda fikirlerimizi ilettik. Biz kimseye işini öğretemeyiz, böyle bir yetkimiz de haddimiz de yok. Kulübün çıkarlarını gözetmek noktasında birleşmemiz gerekiyor” diye konuştu.



“Kulübü Arap veya Rus zenginler mi yönetsin istiyoruz?”



Kulübün refahı için gerekenlerin iyi düşünülüp doğru karar verilmesi gerektiğini söyleyen Yamantürk, “Dünyanın en pahalı 50 kulübünden 3 tanesi Avrupa’da diğer 47 tanesi Amerika kıtasında yer alıyor. Bugün baktığımızda bu kulüplerin birçoğunun arkasında parayı yöneten kurum veya bireyler var. Biz kulübümüzün bu piyasada nerede olacağına karar vermeliyiz. Biz Beşiktaş’ın, Arap veya Rus zenginler tarafından alınıp dünyanın en pahalı kulüplerinden bir tanesi olmasını mı istiyoruz, yoksa kendi özünü kaybetmeyen, kimliğini koruyabilen ve ekonomik yönetimini akıllıca yönetebilen bir kulüp mü istiyoruz? Ben bu günlük üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum. Hep birlikte nereye gidiyoruz diye düşünmemiz gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.