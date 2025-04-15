Beşiktaş Divan Kurul Başkanı Tevfik Yamantürk'ten açıklama: Hasan Arat 4 kez tehdit etti

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Beşiktaş Divan Kurul Başkanı Tevfik Yamantürk, hafta sonu yarıda kalan toplantıda eski başkan Hasan Arat ile arasında geçen olaylara açıklık getirdi. Yaşananlardan üzüntü duyduğunu belirten Yamantürk “Olmaması gereken hareketlerdi. Fakat beni 4 kez tehdit etti. Hem salona gelişte hem de kürsüde ağır laflar etti. Benim 2 katım biri. Kendimi korumak için hamle yaptım. Final böyle olmamalıydı. Ama yaşananlardan dolaylı üzgünüm” dedi.

İSTİFA ETMEYECEĞİM

Yamantürk istifa edip etmeyeceği ile ilgili ise şunları söyledi: “Beşiktaş’ın menfaatlerini koruyorum. Görev yaptığım süre içerisinde açık net konuştum. Asla istifa etmeyeceğim. İstifa edersem oy verenlerin oylarına ihanet etmiş olurum. Divan kurulunu kimse itibarsızlaştıramaz. İstifayı gerektirecek bir şey yapmadım. Beşiktaş’ın hakkını koruduğum ve 5 kuruşun hesabını sorduğum için istifa edeceksem, Beşiktaş Kulübü’nün hakkını savunacak kimse kalmaz. Kulüp kasasından harcanan 100 milyon Euro’nun hesabını soruyorum. Hasan Arat bunun hesabını vermeli ve kulüpten ihraç edilmeli. Kulübe hiç katkısı olmayan troller kulüp kasasından 100 milyon Euro harcayıp kaçanları takip etsinler.”

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İHRAÇ BEKLEMİYORUM

Siyah beyazlıların divan başkanı ihraç edilmeyi beklemediğini de ifade ederken ”İhraç edilmemi gerektirecek bir şey yapmadım. Görev süremin bitmesine 6 ay kaldı. Aday olmayacağım. 15 Eylül’e kadar görevimin başındayım” ifadelerini kullandı.