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Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş hazırlık maçı canlı izle

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Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Beşiktaş hazırlık maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 12:51

Yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'ya giden Beşiktaş Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, 10-20 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’nın Maribor kentinde kamp yapacak. Beşiktaş'ın ilk rakibi ise Dinamo Zagreb oldu. Peki, Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş hazırlık maçı canlı izle bilgisi...

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Maribor’da kamp yapmaya başlayan Beşiktaş, Dinamo Zagreb, Shaktar Donetsk ve Grazer AK takımlarıyla hazırlık maçı oynayacak. Beşiktaş’ın kamp kadrosunda Amartey, Rebic, Chamberlain, Tayfur Bingöl ve Montero gibi isimler yer almadı. Taraftarlar maçın detaylarını merak ediyorlar. Peki, Beşiktaş - Dinamo Zagreb hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Dinamo Zagreb maçı canlı anlatım haberimizde olacak...

BEŞİKTAŞ DİNAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN?

Lendava Stadı’nda oynanacak olan Beşiktaş - Dinamo Zagreb hazırlık maçı 13 Temmuz Cumartesi günü TSİ saat 18.30’da başlayacak. Karşılaşmanın Beşiktaş Youtube kanalında yayınlanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Beşiktaş, Slovenya kampında üç hazırlık maçı oynayacak. Siyah beyazlı ekip ilk olarak 13 Temmuz Cumartesi günü Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb, ardından 17 Temmuz Çarşamba günü de Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk ekibiyle oynayacak. Siyah beyazlı ekip 20 Temmuz’da Avusturya’nın Grazer AK ekibiyle karşılaştıktan sonra İstanbul’a dönecek. Beşiktaş bu sezonki ilk hazırlık maçında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalmıştı.

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