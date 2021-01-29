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GeriFutbol Beşiktaş, Diego Costa'nın peşinde! Hulk'la maddi konularda anlaşılamadı...
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Futbol
İHA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 11:43 | Son Güncelleme:

Beşiktaş, Diego Costa'nın peşinde! Hulk'la maddi konularda anlaşılamadı...

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Beşiktaş, Diego Costa'nın peşinde! Hulk'la maddi konularda anlaşılamadı...
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Yıldız futbolcu Hulk ile maddi konularda anlaşamayan Beşiktaş, rotayı Brezilya uyruklu İspanyol forvet Diego Costa’ya çevirdi.

Hulk transferini yüksek maliyet nedeniyle askıya alan Beşiktaş, bir başka yıldız futbolcuya yöneldi.

Beşiktaş, Diego Costanın peşinde Hulkla maddi konularda anlaşılamadı...

Uzun yıllar Atletico Madrid forması giyen Diego Costa’yı kadrosuna katmak isteyen Kartal, futbolcunun menajeri ile görüşmelere başladı.

Siyah-beyazlı yönetim, Costa’ya yıllık 2.5 milyon Euro teklif ederken, 32 yaşındaki oyuncunun ise 3 milyon Euro garanti para ve 750 bin Euro bonuslarla beraber toplamda 3 milyon 750 bin Euro istediği öğrenildi.

 

Beşiktaş, Diego Costanın peşinde Hulkla maddi konularda anlaşılamadı...

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