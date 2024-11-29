×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş dibe vurdu! Bronckhorst ile yollar ayrılmak üzere...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Giovanni Van Bronckhorst#UEFA Avrupa Ligi
Beşiktaş dibe vurdu Bronckhorst ile yollar ayrılmak üzere...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 11:16

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv'e 3-1 kaybeden Beşiktaş'ta kötü gidişat sürüyor. Siyah - beyazlıların teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst'un görevine son verilmesi de yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Haberin Devamı

Son haftalarda bir türlü kazanamayan Beşiktaş, dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e de 3-1 mağlup oldu.

Macaristan'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında, gol attığı tek kontra atak haricinde sahasından bile çıkamayan Beşiktaş, ikinci yarıda da penaltıyı kaçırınca mağlup olmaktan kurtulamadı.

Gözden KaçmasınFenerbahçe kazandı, Galatasaray ve Başakşehir berabere kaldı, Beşiktaş kaybetti Avrupada haftayı 4te 1le kapattık, ülke puanında fark ne durumdaFenerbahçe kazandı, Galatasaray ve Başakşehir berabere kaldı, Beşiktaş kaybetti! Avrupa'da haftayı 4'te 1'le kapattık, ülke puanında fark ne durumda?Haberi Görüntüle

4-2'lik Göztepe mağlubiyeti ile lige büyük oranda havlu atan Kara Kartallar, 5 maçta 2 galibiyet alabildiği Avrupa Ligi'nde de 22'nci sırada ve elenmenin eşiğinde.

Beşiktaş dibe vurdu Bronckhorst ile yollar ayrılmak üzere...

VAN BRONCKHORST'UN GÖREVİNE SON VERİLMESİ AN MESELESİ

Son 6 maçta gelen 4'üncü mağlubiyet, teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un da Beşiktaş kariyerini sonlandırmak üzere.

Haberin Devamı

Dün gece Sabiha Gökçen Havaalanı'na giden taraftarlar takımı protesto ederken, yöneticiler Mete Vardar ve Feyyaz Uçar taraftarlarla konuşup gerekeni yapacakları yönünde taraftara söz verdiler.

Beşiktaş'ın yeni futbol başkanı Hüseyin Yücel'in, bugün futbol komitesini toplayıp Van Bronckhorst ile yolları ayırması bekleniyor. Mete Vardar, Feyyaz Uçar ve Onur Göçmez'in de katılacağı toplantıya Giovanni hocanın da çağırılacağı ve ayrılık konusunda önce karşılıklı anlaşma sağlanmaya çalışılacağı öğrenildi. Eğer bu gerçekleşmez ise tek alternatif olarak sözleşmede yazan tazminat maddesinin devreye sokularak ayrılığın gerçekleşmesi kaçınılmaz görülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Giovanni Van Bronckhorst#UEFA Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!