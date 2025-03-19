Beşiktaş derbiyi kazanarak Dörtlü Final’e yükseldi!

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Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş BOA, derbi maçta konuk ettiği Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 81-67 mağlup etti ve Dörtlü Final’e adını yazdırdı.

Beşiktaş BOA, yarı finalde Emlak Konut ile karşı karşıya gelecek.

SALON: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Umut Özgün Ergün, Seda Esen

BEŞİKTAŞ BOA: Winterburn 10, Elif Bayram 9, Peterson 17, Fagbenle 27, Krajisnik 7, Özge Özışık 11, Pelin Gülçelik, Gizem Başaran, Ceyda Conker

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Vanloo 19, Li 4, Steinberga 12, Meltem Yıldızhan 2, Derin Erdoğan 13, Gökşen Fıtık 8, Park 2, Ayşe Cora 2, Sude Yılmaz 5, Ayşegül Günay Aladağ

1’İNCİ PERİYOT: 17-16

DEVRE: 41-33

3’ÜNCÜ PERİYOT: 61-47