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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.01.2021 - 15:47 | Son Güncelleme:

Beşiktaş derbiye hazırlanıyor! Galatasaray öncesi...

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Beşiktaş derbiye hazırlanıyor! Galatasaray öncesi...
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Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile oynanan maçta görev alan oyuncular, yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla antrenmana başladı. Antrenman, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve minik kale maç ile sürdü. İdman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Beşiktaş derbiye hazırlanıyor Galatasaray öncesi...

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