Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Diagne'den paylaşım! 'Hakemler...'

Derbinin 58. dakikasında kırmızı kart gören ve 0-0 devam eden maçın kırılma anına imza atan Diagne, gece saatlerinde yaptığı paylaşımda; "Bugün kazanacağımızdan emindim ama ne yazık ki futbol bazen çok zor. Her şeyi unutmaya çalışıyorum. Desteğinize ihtiyacımız var. Çünkü hakemlerin hepsi bize karşı." ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM: KIRMIZI KART DOĞRU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise maç sonu açıklamasında; "Kırmızı kart doğru karar. Hiç itiraz yok. Kafayla gideceği yere insan ayağıyla giderse öyle olur. Bu çok profesyonelce değil açıkçası." dedi.

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