MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Diagne'den paylaşım! 'Hakemler...'
GeriFutbol Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Diagne'den paylaşım! 'Hakemler...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 18.01.2021 - 10:03 | Son Güncelleme:

Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Diagne'den paylaşım! 'Hakemler...'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da kırmızı kart gören Mbaye Diagne, maçın ardından sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Derbinin 58. dakikasında kırmızı kart gören ve 0-0 devam eden maçın kırılma anına imza atan Diagne, gece saatlerinde yaptığı paylaşımda; "Bugün kazanacağımızdan emindim ama ne yazık ki futbol bazen çok zor. Her şeyi unutmaya çalışıyorum. Desteğinize ihtiyacımız var. Çünkü hakemlerin hepsi bize karşı." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası çok konuşulacak sözler
Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası çok konuşulacak sözler!

FATİH TERİM: KIRMIZI KART DOĞRU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise maç sonu açıklamasında; "Kırmızı kart doğru karar. Hiç itiraz yok. Kafayla gideceği yere insan ayağıyla giderse öyle olur. Bu çok profesyonelce değil açıkçası." dedi.

Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Diagneden paylaşım Hakemler...

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle