Beşiktaş derbi mağduru!

Beşiktaş ligin son sırasındaki Karagümrük’le evinde golsüz berabere kalarak kayıplarına bir yenisini ekledi. Siyah beyazlı takım, bu sezon 8. beraberliğini alırken puanını 56 yaptı.

Beşiktaş için ilk üç yarışında kırılma anı ise derbiler oldu. Ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe yenilgisinin ardından 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan siyah beyazlılar, 25. haftasındaki Galatasaray derbisi öncesinde Trabzonspor ile farkı 5’e düşürse de derbide kaybeden taraf oldu. 1-0’lık yenilgi ile ilk 3 şansı zora girerken siyah-beyazlılar da lig hedeflerinden tamamen koptu.

Sonrasında Gençlerbirliği ve Kasımpaşa’yı yenen siyah beyazlılar, bir diğer derbide de Fenerbahçe’ye deplasmanda, son dakika penaltısı ile 1-0 kaybetti. Beşiktaş, Antalyaspor’u yenerek moral bulsa da Samsunspor deplasmanında 2-0’lık yenilgi ve Karagümrük beraberliği ile bu periyotta 8 puanlık kayıp yaşadı.