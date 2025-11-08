×
Beşiktaş, deplasmanlarda Sergen Yalçın'la farklı! 2021'den sonra bir ilk...

Güncelleme Tarihi:

Beşiktaş, deplasmanlarda Sergen Yalçınla farklı 2021den sonra bir ilk...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 22:33

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde deplasmanlarındaki en uzun serisini yakaladı.

Antalyaspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında karşılaştı.

Antalya'da oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar 3-1 kazanırken, teknik direktör Sergen Yalçın'la birlikte en uzun deplasman serisini yeniden yakaladı.

SERGEN YALÇIN TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Geçen hafta Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Sergen Yalçın, Antalyaspor karşısında yedek kulübesinde yer alamadı. Beşiktaş yedek kulübesinde yardımcı antrenör Murat Kaytaz takımını yönlendirmeye çalıştı.

ABRAHAM SESSİZLİĞİNİ ANTALYA'DA BOZDU

Beşiktaş, deplasmanlarda Sergen Yalçınla farklı 2021den sonra bir ilk...

Beşiktaş'ın İngiliz santraforu Tammy Abraham, iki hafta sonra Antalya'da golle tanıştı.

Mücadelenin henüz 2. dakikasında Abraham'ın ceza sahası yayına yakın noktadan vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekip kalecinin üzerinden ağlarla buluştu.

Sezon başında siyah-beyazlılara imza atan Abraham, çıktığı 18. resmi maçında 10. golünü attı. İngiliz yıldızın 2 de asisti bulunuyor.

DJALO SİFTAH YAPTI

Beşiktaş, deplasmanlarda Sergen Yalçınla farklı 2021den sonra bir ilk...

Beşiktaş'ta Djalo ise siyah-beyazlı forma altında ilk resmi golünü attı.

Maçın 27. dakikasında Cengiz Ünder’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşuna ceza sahası içinde vuran Djalo, meşin yuvarlak, kaleci Abdullah Yiğiter'in solundan ağlarla buluşturdu.

CENGİZ YİNE SAHNE ALDI

Öte yandan bu golün asistini yapan Cengiz Ünder, yine bir maçta skor katkısı sağladı. Milli futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı forma ile çıktığı 8 maçta 3 gol - 1 asistlik performans göstermeyi başardı.

SON SÖZÜ JOTA SÖYLEDİ

Beşiktaş, deplasmanlarda Sergen Yalçınla farklı 2021den sonra bir ilk...

Antalya'da son sözü ise Jota Silva söyledi. Karşılaşmanın 68. dakikasında Abraham yerine dahil olan Portekizli, Vaclav Cerny'nin asistinde sol ayağıyla şık bir gole imza attı ve maçın skorunu belirledi. 

26 yaşındaki kanat oyuncusu siyah-beyazlı forma ile çıktığı 5. maçında 2. kez gol sevinci yaşadı. Joto, söz konusu karşılaşmaların hepsine sonradan dahil oldu. 

YALÇIN'LA EN UZUN SERİ

Süper Lig deplasmanlarındaki son beş maçını kaybetmeyen Beşiktaş (3G 2B), Sergen Yalçın yönetiminde Aralık 2020-Mart 2021 (8 maç) arasındaki dönemden bu yana en uzun serisini yakaladı.

 

 

 

