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Beşiktaş, deplasmandaki ilk maçında UFAB 49'u devirdi!

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#Beşiktaş#FIBA#UFAB
Beşiktaş, deplasmandaki ilk maçında UFAB 49u devirdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 00:25

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Fransa temsilcisi UFAB 49'u 64-52 yendi.

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Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Fransa temsilcisi UFAB 49'u 64-52 mağlup etti.

Angers şehrindeki Jean Bouin Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu ev sahibi ekip 17-9 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Beşiktaş, 8 sayılık farkı kapatırken mücadelenin ikinci periyodu 30-30 eşitlikle sona erdi.

Üçüncü periyodu 42-38 önde tamamlayan Beşiktaş, maçı da 64-52 kazanmayı başardı.

Mücadelenin rövanşı 16 Ocak Perşembe günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.

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#Beşiktaş#FIBA#UFAB

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