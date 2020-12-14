Beşiktaş deplasmanda kalesini gole kapatamıyor!

Süper Lig'de yaptığı 11 maçta 19 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, bunların 15'ini deplasmandaki karşılaşmalarda kalesinde gördü.

Ligde şu ana dek 6 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, 2,5 gol yeme ortalamasıyla oynadı.

- Her maçta gol yedi



Beşiktaş, deplasmandaki 6 lig maçında da gol yemekten kurtulamadı.

Siyah-beyazlı takım, konuk olduğu Trabzonspor (3-1), İttifak Holding Konyaspor (1-4), Yukatel Denizlispor (3-2), Gaziantep FK (1-3), Fenerbahçe (4-3) ve Aytemiz Alanyaspor (1-2) karşılaşmalarının tamamında gol yedi.

Beşiktaş, deplasmanda toplam 15 gol yediği maçlarda üç galibiyet aldı.

Sezonun ilk dış saha maçında Trabzonspor'dan bir gol yiyen siyah-beyazlı takım, sonraki 5 maçta 2 ve üzerinde golü kalesinde gördü.



- Sergen Yalçın ile geçen sezon daha iyiydi



Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde geçen sezonki deplasman maçlarında daha iyi savunma performansı göstermişti.

Abdullah Avcı'nın ardından teknik direktörlüğe getirilen Yalçın, Beşiktaş'ın başındaki ilk maçına Çaykur Rizespor deplasmanında çıktı.

Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon Yalçın yönetiminde 8 deplasman maçına çıkarken 7 gol yedi.

Beşiktaş, geçen sezonki 17 dış saha maçında ise kalesinde 25 gol görmüştü.

Siyah-beyazlı ekip, en son geçen sezonun 34. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı ve 3-0 kazandığı maçta kalesini gole kapatmıştı.

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